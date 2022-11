Palermo, si torna al lavoro: Corini vuole sfruttare la sosta, Nedelcearu e Mateju…

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sul programma di lavoro del Palermo di Corini in questa settimana di sosta del campionato di Serie B. La squadra rosanero tornerà al lavoro questo pomeriggio a Boccadifalco, dopo i due giorni di riposo seguiti alla cocente sconfitta maturata a Cosenza. Il gruppo resterà in sede e cercherà di sfruttare questi giorni per intensificare il lavoro e dare continuità al percorso di crescita. La mancanza di equilibrio in fase di non possesso, difetti di concentrazione nei momenti topici del match, preoccupante vulnerabilità difensiva. Scompensi emersi nel corso del match disputato dalla compagine rosanero al Marulla che saranno oggetto di analisi ed approfondimento da parte di Corini ed il suo staff insieme alla squadra.