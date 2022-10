Palermo, si torna al 4-3-3: contro la Ternana altra possibilità per Di Mariano

Archiviato con insuccesso il ko interno contro il SudTirol della scorsa giornata di campionato di Serie B, per il Palermo di Eugenio Corini è tempo di riflessioni. Il 4-2-3-1 che aveva portato alla gloria nella passata stagione in Serie C non ha portato i propri frutti nell'ultima sfida, per cui è presumibile aspettarsi un ritorno al 4-3-3, modulo cardine del credo calcistico del tecnico bresciano. "Con la Ternana si prospetta una nuova prova per Francesco Di Mariano, uno dei volti nuovi in questo Palermo che non hanno ancora trovato la giusta dimensione", puntualizza il quotidiano. Eccezion fatta per il suo esordio da subentrato contro l'Ascoli, il numero dieci rosanero ha sempre giocato da titolare, non riuscendo mai a trovare la via della rete, andandoci tuttavia vicinissimo contro il SudTirol con un palo interno nei minuti finali.