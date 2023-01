Palermo, si torna a Boccadifalco verso il Perugia. Stulac e Buttaro out, Orihuela…

Le condizioni degli infortunati e dei nuovi arrivati in vista della sfida del Curi

"Oggi ritorno a Boccadifalco. Sempre out Stulac e Buttaro". Questo il titolo dell'aggiornamento in apertura della Gazzetta dello Sport che si concentra sulla preparazione del Palermo di Eugenio Corini verso la sfida del "Renato Curi" di Perugia in programma il prossimo 14 gennaio alle ore 14.00.

La formazione e lo staff rosanero sono tornati dal ritiro di Roma lo scorso sabato dopo cinque giorni di duro allenamento in vista della ripresa del campionato di Serie B, pronto a ricominciare con il girone di ritorno. Gli indisponibili sono pochi per il tecnico Corini, costretto con ogni probabilità a rinunciare a Leo Stulac ed Alessio Buttaro. Il regista sloveno ex Empoli e Venezia ha riportato una distrazione muscolare alla coscia sinistra alla vigilia della trasferta di Brescia che aveva chiuso l'anno solare 2022 del Palermo, lavorando nella Capitale con i fisioterapisti con l'obiettivo di tornare arruolabile almeno in vista della prossima sfida casalinga contro il Bari in programma venerdì 20 gennaio alle ore 20.30. Il difensore classe 2002 e scuola Roma, invece, è fermo ai box dallo scorso ottobre e continua a svolgere un lavoro differenziato.

Infine, l'unico nuovo arrivato per il momento, seppur ancora da ufficializzare per il club di Viale del Fante, è Renzo Orihuela, difensore arrivato dal Montevideo City, club appartenente alla "galassia" City Football Group proprio come i rosanero. In attesa dell'ufficialità dell'ingaggio, continua la preparazione con il gruppo dell'uruguaiano, presente al ritiro di Roma ed approdato nel capoluogo siciliano, sotto la guida di mister Corini.