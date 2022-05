Palermo, si sblocca Fella: in 9 già a segno nella nuova «era» targata Silvio Baldini

Giuseppe Fella è il nono calciatore del Palermo ad andare a segno da quando Silvio Baldini ha preso il posto di Giacomo Filippi

La mezza rovesciata realizzata da Fella ha, di fatto, archiviato la pratica Virtus Entella ridando linfa vitale alla squadra di Baldini che era apparsa quanto mai in difficoltà dal punto di vista psicologico. "Un gol che pesa come un macigno, per il Palermo e per lui, che nel girone di ritorno non ha avuto molte possibilità per mettersi in mostra nel 4-2-3-1 «baldiniano»", si legge.