Palermo, si rivede Gomis: l’estremo difensore torna in campo

A 8 mesi dal suo stop, è tornato a parlare del suo infortunio, tramite un post social: “Come nel mio ruolo,anche in questo infortunio: cadi. Ma ciò che conta è come e in quanto tempo ti rialzi, pronto a ricadere e a rialzarti se necessario. Ogni difficoltà è una sfida,ogni passo avanti una conquista. Sempre con spirito positivo e fiducioso. Finalmente in campo ”, queste le parole dell’estremo difensore del Palermo reduce da una lesione al tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata lo scorso 16 Agosto nella sfida al "Rigamonti" di Brescia, durante il match valido per la prima giornata di Serie BKT .

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno quello per i rosanero, basti pensare all’ottimo esordio contro il Parma in Coppa Italia, in cui si rese protagonista di ottimi interventi, soprattutto il rigore neutralizzato a Man, fondamentale per l’accesso ai sedicesimi della compagine di Dionisi. Nonostante il percorso di recupero sia ancora molto complesso, filtra dell’ottimismo: la speranza è che il gigante senegalese possa tornare a disposizione a maggio, mese molto complesso e decisivo per il Palermo che si giocherà il tutto per tutto per un posto ai playoff.