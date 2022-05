Palermo, verso il ritorno contro la Triestina: domani Baldini in conferenza stampa

Il tecnico del Palermo Silvio Baldini risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma

Dopo la vittoria per 1-2 al "Nereo Rocco" contro la Triestina, il Palermo deve concludere il primo passo del proprio percorso superando il turno al "Renzo Barbera". La gara, in programma giovedì sera alle 20.30, vedrebbe i rosanero passare al secondo turno delle fasi nazionali dei playoff anche perdendo la gara interna, tuttavia è concesso solamente un gol di scarto. In vista della sfida, il tecnico rosanero Silvio Baldini interverrà per rispondere alle domande della stampa nella canonica conferenza della vigilia in programma: