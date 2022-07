Palermo, si parte dal Perugia! Esordio in Serie B al ‘Barbera’ contro i biancorossi

Al Palermo tocca il Perugia per la sua gara d'esordio nella prossima Serie B

Il Palermo di Silvio Baldini giocherà la gara d'esordio del prossimo campionato di Serie B in casa contro il Perugia. Tappa cruciale quella odierna per scoprire il calendario della prossima stagione di Serie B. Campionato cadetto che si preannuncia spettacolare, con piazze dall'illustre blasone e prestigio che andranno a giocarsi la promozione in Serie A.