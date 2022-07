Palermo, si lavora per Torretta: come sarà il Centro Sportivo targato City Group

Lo standard di realizzazione - come anche dichiarato da Ferran Soriano - è quello raggiunto a New York, Melbourne e Montevideo, dove in tempi brevi sono stati portati a termine lavori dalla pregevole fattura impiantistica e strutturale. Il progetto è ormai quello che da tempo è stato stilato, con spazi per due terreni di gioco, palestra, spogliatoi, sala conferenze e altri numerosi spazi tecnici, oltre alla club house che sorgerà all'interno della casa padronale.