Palermo, si ferma Stulac. Lo sloveno non ci sarà con il Perugia, mentre col Bari…

Il giorno dopo la trasferta del "Mario Rigamonti" di Brescia, che ha chiuso l'anno solare 2022 per i rosanero ed il girone d'andata del campionato di Serie B, non sono arrivate buone notizie in casa Palermo . Il centrocampista sloveno Leo Stulac ha rimediato un infortunio alla coscia sinistra ( questo il report clinico ).

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il regista ex Venezia ed Empoli non prenderà parte alla trasferta al "Renato Curi" di Perugia che aprirà l'anno solare 2023 ed il girone di ritorno del campionato cadetto. Le sue condizioni saranno da valutare, invece, per la ventunesima giornata contro il Bari al "Renzo Barbera", in cui il rientro di Stulac appare maggiormente plausibile.