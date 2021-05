Palermo, si ferma Rauti: condizioni e tempi di recupero. La squadra sulle spalle di Lucca

“Il Palermo sulle spalle di Lucca”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Il Palermo perde Nicola Rauti. L’attaccante scuola Torino, uscito anzitempo dal campo in occasione della sfida playoff contro il Teramo, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha confermato la diagnosi clinica del dottor Roberto Matracia: distrazione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Nulla di grave, ma il suo rientro non sarà immediato. Il calciatore, che ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso, dovrebbe restare fuori per circa due-tre settimane. Stagione finita, dunque? Molto dipenderà dal percorso del Palermo ai playoff. Potrebbe aprirsi uno spiraglio, infatti, in caso di vittoria, per il secondo turno della fase nazionale che inizierà il 30 maggio.

Intanto, Filippi spera che Lorenzo Lucca, clinicamente guarito da tempo, sia pronto a tornare in campo. Il centravanti classe 2000, convocato per la partita contro il Teramo, è rimasto in panchina anche dopo l’infortunio di Rauti. “Un infortunio che ora lo carica di responsabilità”, si legge. Per il resto, il tecnico rosanero dovrà continuare a fare i conti con diverse assenze: Odjer è sulla via del recupero, mentre Fallani, Palazzi e Somma sono ancora fermi ai box.