Palermo, si ferma Insigne: da valutare per Terni. Nuovo volto per il tridente?

Le ultime in vista della sfida Ternana-Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati".

Mediagol ⚽️

"Se sul piano psicologico le due settimane di break hanno dato nuova linfa al Palermo, su quello tattico il rischio è di essere nuovamente condizionati da assenze o condizioni non perfette di alcuni singoli". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero in vista della sfida contro la Ternana, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Libero Liberati".

Non solo Vasic, Ceccaroni e Di Francesco, infatti, potrebbero saltare la gara valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B, con i loro fairfait quasi certi. "Si è accesa una spia arancione anche su Insigne, che nell’allenamento di ieri ha accusato un fastidio alla schiena ed è a rischio per la gara del Liberati. Dalle parole di Corini, il quale avrà a disposizione due sedute ulteriori tra oggi e domani per valutarlo, sarà possibile avere una disamina più chiara sull’eventuale presenza o meno dell’ex Frosinone, ma lo studio di soluzioni alternative è già al vaglio del tecnico", si legge.

Se Insigne dovesse recuperare, "difficilmente il suo posto sull'esterno destro verrebbe toccato: nonostante sia reduce da prestazioni non esaltanti è comunque uno dei giocatori dal tasso tecnico più elevato, capace di guizzi improvvisi e soluzioni balistiche notevoli". Se invece non dovesse essere a disposizione o al 100%, Corini potrebbe comunque contare su Valente e Di Mariano. I due "diventerebbero a quel punto i favoriti per comporre il tridente ai lati di Brunori (o alle sue spalle qualora venga riproposto il 4-2-3-1, con Coulibaly in pole come trequartista), con Mancuso pronto a dare battaglia a partita in corso", conclude il noto quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.