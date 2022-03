Palermo: si ferma Fella, Crivello migliora. Baldini e i due schieramenti…

Nessuna rivoluzione in vista della sfida contro la Vibonese, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

Fella, invece, affetto da gonalgia da sovraccarico al ginocchio destro in seguito a un trauma contusivo distorsivo passato, si è sottoposto nelle ultime ore a risonanza magnetica, che ha escluso qualunque tipo di lesione acuta in atto. Per questo motivo, in attesa che regredisca la sintomatologia dolorosa, il giocatore salterà la gara contro la Vibonese. L'ex Avellino ieri non si è allenato con il resto del gruppo, iniziando un percorso di fisioterapia e lavoro in palestra. E al suo posto, Baldini ha schierato Santana in una delle due formazioni provate in partitella. "Una scelta che evidenzia come, per il tecnico toscano, non vi sia una reale alternativa a Luperini in quella posizione lì", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".