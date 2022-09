Palermo, si chiude la campagna abbonamenti 2022/2023. Il totale supera quota 11.700

Alle 23.59 dello scorso 4 settembre si è chiusa ufficialmente la campagna abbonamenti del Palermo FC per la stagione di Serie B 2022-2023. Il club rosanero aveva prorogato la possibilità di acquistare l'abbonamento fino a tale data, ottenendo un "plus" di oltre mille tessere sottoscritte, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia.

"L'ultimo dato ufficiale, fornito in occasione del match Palermo-Ascoli era di 10.602 abbonamenti emessi", prosegue il GDS, con il totale dei tifosi rosanero abbonati allo stadio "Renzo Barbera" che supera dunque quota 11.700 abbonati, un totale più che soddisfacente per un club neopromosso in cadetteria.