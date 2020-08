Palermo, si cercano rinforzi per puntare alla B: Sagramola-Castagnini su quattro giocatori, ma il regolamento…

Inizia ufficialmente l’era di Roberto Boscaglia al Palermo.

L’allenatore siciliano, che ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club per i prossimi due anni, è chiamato a portare il Palermo in Serie B. Per questo già dall’incontro che si è tenuto nei giorni scorsi all’Addaura, prima di trovare l’intesa definitiva, sono state tracciate le linee guida del mercato che hanno consentito l’ingresso in squadra dell’attaccante Andrea Saraniti e di Nicola Valente. L’obiettivo della dirigenza rosanero – come rivela l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica – è quello di consegnare una rosa di 18 elementi a Boscaglia prima del ritiro a Petralia Sottana, il cui inizio è previsto per lunedì 24 agosto.

Tuttavia, un impedimento ai piani del club rosanero è dato dalle nuove regole sulla composizione delle rose per la Serie C. “Il limite di ventidue calciatori – si legge – restringe di molto lo spazio di manovra e a una squadra che vuole vincere il campionato non è permesso commettere errori in fase di costruzione dell’organico. Occupare tutte le caselle a disposizione a poco meno di due settimane dall’apertura del calciomercato, con la possibilità di fare operazioni dal primo settembre fino al 5 ottobre, e con l’incognita di tante squadre sospese che potrebbero non iscriversi al campionato sarebbe praticamente un suicidio strategico”. Per chi non rispetta il regolamento, inoltre, le penalità sono salate. Da duemila euro di multa per ogni giorno di ritardo per chi non presenta la lista fino a 50 mila euro per l’impiego di calciatori non in regola, passando per l’esclusione dalla ripartizione dei premi assegnati dalla Lega Pro.

Il Palermo, intanto, deve ancora trovare un secondo e un terzo portiere alle spalle di Alberto Pelagotti, nonché al più presto almeno un elemento per ruolo negli altri reparti. I nomi che circolano sono l’attaccante Simone Corazza della Reggina che ha vinto lo scorso campionato di C realizzando quattordici gol in venticinque partite o Pietro Iemmello in forza al Perugia, ma di proprietà del Benevento. Per il centrocampo Luca Mazzitelli, del Sassuolo, ma in forza all’Entella proprio con Boscaglia. Occhi aperti anche sul difensore centrale del Monza, Ivan Marconi, classe 1989, e il suo compagno di squadra Marco Armellino, centrocampista del 1989.

