Palermo, si avvicina il Monopoli: in Coppa Italia Filippi pensa al turnover

Il Palermo in settimana sarà impegnato in Coppa Italia contro il Monopoli e in campionato contro il Catanzaro

Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro il Catanzaro in programma domenica pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera". Prima di giocare il match contro la compagine calabrese, i rosanero scenderanno in campo mercoledì quando affronteranno in Coppa Italia l'inattesa capolista Monopoli nella gara valida per il secondo turno del torneo. Mister Filippi valuta concretamente di dare spazio a chi finora ha giocato meno, il turnover è praticamente scontato e lo si nota dal fatto che gli allenamenti riprenderanno soltanto quest'oggi. La squadra, scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia', è rientrata in città all'alba di domenica e ha beneficiato di una giornata di riposo. Contro il Monopoli in Coppa ci sarà senza dubbio Massolo a difendere la porta e in difesa Buttaro e Lancini, a centrocampo si rivedrà Odjer e n avanti Valente e Fella. Questi i calciatori che al 100% scenderanno in campo contro i pugliesi, da capire chi completerà gli undici titolari. Nel frattempo il Palermo ha messo in vendita i biglietti per la sfida di mercoledì: saranno 2500 i tagliandi tra gradinata inferiore e tribuna al prezzo rispettivamente di 10 e 20 euro.