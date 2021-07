Palermo, sfuma un obiettivo? Bombagi a un passo dal Catanzaro. Le ultime

Il nome di Francesco Bombagi è stato più volte accostato al club di Viale del Fante, ma adesso il suo futuro sembra davvero indirizzato verso Catanzaro

⚽️

Il Catanzaro brucia il Palermo per Francesco Bombagi.

"Tra le diverse trattative portate avanti dal ds Alfio Pelliccioni, possono considerarsi ormai definite quelle relative all’esterno sinistro Alberto Tentardini e al trequartista Francesco Bombagi, provenienti dal Teramo". Questo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha spiegato come l'ambizioso Catanzaro del patron Floriano Noto stia davvero pensando in grande in vista della prossima stagione. Tutto, o quasi, a discapito del Palermo targato Hera Hora, al quale il club calabro sembra ormai aver davvero soffiato Francesco Bombagi.

Trequartista d'esperienza, duttile e con doti da attaccante vero, il classe '89 era da diverso tempo sul taccuino del direttore sportivo rosanero Renzo Castagnini che, studiando diversi profili insieme a Giacomo Filippi, aveva cercato di mettere in piedi la prima vera operazione per il reparto avanzato. Così, probabilmente, non sarà, visto che Bombagi sembrerebbe aver dato la sua definitiva preferenza al Catanzaro, affascinato anche dal calciomercato estremamente movimentato portato avanti fin qui proprio dal club calabro.

"Dal Bari ci sono indizi che potrebbero portare a due ritorni: il centrocampista Carlo De Risio e l’attaccante Eugenio D’Ursi, col primo seguito anche dal Palermo". Secondo le ultime indiscrezioni riportate sempre dal Corriere dello Sport, anche De Risio sembra ormai molto vicino al Catanzaro e lontano, consequenzialmente, dal capoluogo siciliano. Per il centrocampista attualmente in forza al Bari, tuttavia, non c'erano state mosse più concrete andate aldilà di un mero sondaggio esplorativo da parte del club della 'Favorita', ancora fermo sulla casella degli acquisti al solo arrivo di Maxime Giron, rinforzo dalla spiccata utilità ma non di caratura offensiva o mediana come effettivamente richiede l'attuale composizione numerica dell'organico di mister Filippi.