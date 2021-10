Palermo, sfida di fuoco alla Turris: attacchi prolifici e scontro diretto ai vertici

I reparti offensivi di Palermo e Turris si sono dimostrati due tra gli attacchi più prolifici dell'intero Girone C di Serie C

"Quelli di Palermo e Turris, alla vigilia della sfida del «Liguori», sono due dei reparti avanzati più prolifici del girone C".Apre così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sul match in programma domenica alle 14:30 tra Turris e Palermo. Sul rettangolo verde di Torre del Greco, infatti, i rosanero affronteranno una delle sorprese di questo inizio di stagione nel Girone C di Serie C, in un vero e proprio scontro diretto ai vertici della classifica. 13 i punti all'attivo per entrambe le compagini, con la peculiarità di possedere due tra i migliori reparti offensivi dell'intero campionato. Un aspetto certamente significativo e da considerare nel computo totale della sfida del 'Liguori', dove ci si aspetta di vedere un confronto ricco di emozioni per la conquista di tre punti dal peso specifico estremamente significativo.

"Tra i rosanero, due terzi dei gol segnati dagli attaccanti arriva dalle punte. Il dualismo tra Brunori e Soleri, al momento, si sta rivelando utilissimo per Filippi, che difficilmente punta sui due in coppia, ma riesce comunque a trovare la via della rete con entrambi". Prosegue in tal senso il GdS, che sottolinea come il contributo di Matteo Brunori si stia rilevando fondamentale per un reparto offensivo che viaggia a medie da vertice. Con 9 reti siglate in 8 incontri disputati, il Palermo di Giacomo Filippi mette in conto di non avere più le difficoltà nel trovare la via della rete palesatesi a più riprese all'inizio della stagione.

L'unico aspetto negativo per il bacino realizzativo dei rosanero è l'apporto esclusivo degli attaccanti all'intera prolificità della squadra, come anche sottolineato in conclusione dallo stesso quotidiano. "L’unico neo, per il Palermo, è che segnano quasi solo gli attaccanti. Ai nove gol realizzati da Brunori (3), Soleri (3), Floriano (2) e Silipo (1) si aggiungono infatti soltanto altre due marcature, provenienti dalle fasce: Valente contro il Campobasso e Almici sul campo del Taranto".