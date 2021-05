Palermo, sfatato un primo tabù: mai due gol di scarto ai playoff prima del Teramo

“Mai due gol di scarto negli ‘spareggi’, sfatato il tabù”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”. Nel primo turno, il Palermo è riuscito a sfatare un primo tabù: mai i rosanero, infatti, erano riusciti a vincere una partita di playoff o playout con due gol di scarto, con Accardi e compagni che – invece – contro il Teramo hanno vinto 2-0.

Che gli spareggi non hanno mai portato particolarmente fortuna al Palermo è ormai noto. Nei playoff del 1999, ad esempio, la squadra di Morgia non segnò nemmeno una rete nella doppia sfida contro il Savoia, con i rosanero che vennero eliminati con due sconfitte. In Serie B, contro Venezia e Frosinone nella stagione della promozione sfumata in Serie A, i siciliani non andarono mai oltre il successo con un gol di scarto.

Anche l’unico playoff disputato non andò meglio: era il 1998 quando il Palermo sfidò la Battipagliese senza segnare nemmeno un gol (1-0 in Campania, 0-0 in Sicilia). Un primo passo, dunque, è stato fatto. Ma “per continuare a coltivare il sogno della promozione, bisognerà sfatarne altri”, conclude il noto quotidiano.