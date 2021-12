Palermo, sette titolari in scadenza di contratto: da Marconi a Valente. E De Rose…

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Bari di Michele Mignani nel match valido per la 19a giornata del Girone C di Serie C. Nel frattempo, la società rosanero inizia a pensare ai rinnovi di contratto dei propri tesserati

Mediagol (nic) ⚽️

"Bari e Latina, ma soprattutto il big match di domenica al Barbera con la capolista. Da qui passa il futuro del Palermo. Si chiude l'anno, poi sarà tempo di decisioni", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" puntando i riflettori sui prossimi due impegni a cui dovrà prestare attenzione la banda targata Filippi.

"Attualmente il Palermo ha nove giocatori con un contratto fino al prossimo giugno, sette dei quali titolari: Pelagotti, Marconi, Accardi, Odjer, Dall'Oglio, Valente e De Rose, a questi si aggiungono anche Lancini e Floriano, scalati nelle gerarchie di Filippi", si legge sulla Rosea. A giugno sia il presidente Mirri che il direttore sportivo Castagnini avevano affermato che il discorso legato ai rinnovi sarebbe stato affrontato con i rispettivi tesserati nel mese di dicembre. Chi è in scadenza, da febbraio può trovare una nuova collocazione. E disputare il rush finale di campionato o gli ipotetici playoff con alcune pedine preziose con la testa altrove non sarebbe affatto il massimo.

Per il capitano del Palermo Francesco De Rose la questione verrà risolta in automatico in quanto "il rinnovo per un altro anno era già previsto nel contratto firmato a gennaio alla diciottesima presenza in questo campionato", si legge sul noto quotidiano. E proprio contro il Bari l'ex Reggina taglierà il tanto ambito traguardo, prolungando di fatto il contratto che lo lega al club siciliano.

La società riflette sulle posizioni di Lancini e Floriano, senza dimenticare che è ancora presente a libro paga il difensore Michele Somma, del tutto fuori dal progetto tecnico rosanero. "Ragionamenti verranno fatti anche su Peretti e Marong, due giovani da mandare a giocare", chiosa il noto quotidiano.