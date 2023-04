Palermo, serve svolta a Venezia: contro le “piccole” ok solo con Perugia e Benevento

La formazione di Eugenio Corini era chiamata alla vittoria tra le mura amiche contro i calabresi, in piena risalita in questo girone di ritorno. Nonostante una prima porzione di campionato complicata, i rossoblù erano anche riusciti ad imporsi nella gara d'andata con un 3-2 che fa masticare ancora amaro Matteo Brunori e compagni, con l'italo-brasiliano autore di una doppietta ma soprattutto con il rammarico di un calcio di rigore sbagliato nei minuti finali. Il momento negativo dei siciliani era proseguito anche nella giornata successiva con il ko interno contro il Venezia con un nuovo penalty fallito dal capitano con la maglia numero nove. Il Palermo continua a far fatica contro squadre della parte più bassa della classifica: "i numeri parlano chiaro: il Perugia all’andata, incontrato alla prima giornata, e il Benevento , sempre nella prima parte del campionato, rappresentano le uniche due vittorie contro squadre che sgomitano per non retrocedere", sottolinea il quotidiano.

Per centrare l'obiettivo playoffnon c'è alcun dubbio sul fatto che serva raccogliere più punti, con l'ottavo posto che attualmente per i rosa dista tre lunghezze. Una sola vittoria nelle ultime nove gare non è uno score entusiasmante, specialmente per una piazza che nel corso della stagione ha alzato l'asticella spostando il traguardo "consolidamento della categoria" a quello più ambizioso di partecipare al minitorneo post campionato. "Corini è tornato ancora una volta sul banco degli imputati per alcune scelte di formazione, ma anche i giocatori nel posticipo di Pasquetta hanno fatto ben poco per dimostrare il proprio valore", riporta Gazzetta con l'auspicio che la formazione siciliana possa già ripartire dal successivo turno di Serie B in quel di Venezia il prossimo sabato.