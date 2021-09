Palermo, serve cambiare marcia: in campionato solo una volta in vantaggio

Il Palermo di mister Giacomo Filippi nelle prime tre giornate di campionato è passato in vantaggio in una sola occasione

Una sola vittoria in tre gare di campionato quella conquistata dal Palermo guidato da mister Giacomo Filippi. I rosanero nella prima uscita stagionale hanno superato per 2-0 in casa il Latina poi un pareggio e una sconfitta. Soltanto contro i laziali Floriano & Co si sono portati in vantaggio, da allora non sono riusciti a ripetersi e hanno ottenuto un solo punto in due match disputati. Il Palermo adesso si appresta ad affrontare in Coppa Italia la capolista Monopoli che in questa speciale graduatoria ha trascorso 196 minuti su 270 totali in vantaggio, al secondo posto il Taranto con 112. Terzo posto per il Campobasso che per 96 minuti ha comandato le operazioni di gioco, più di Bari-Messina-Catania che hanno accumulato 82 minuti di dominio della gara. I Rosa hanno gestito il risultato per circa 62 minuti e, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia': «... ha dietro di sé ha il deludente Avellino di inizio stagione (30 minuti) e solo due squadre sopra la mezz’ora (Juve Stabia e Turris, 48 e 45 minuti)».