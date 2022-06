Palermo, serve blindare Accardi: si lavora per il rinnovo della ‘bandiera’ rosanero

Il Palermo lavora per il rinnovo di Andrea Accardi. Simbolo della rinascita e caposaldo dell'appartenenza rosanero, punto di convergenza tra la vecchia società - appartenente all'era Zamparini - e il nuovo corso targato Dario Mirri e, molto probabilmente, City Football Group. Andrea Accardi rappresenta un vero e proprio patrimonio all'interno della formazione rosanero, ed è per questo che il club ha messo in cima alla lista delle sue priorità il rinnovo di colui il quale potrebbe anche essere il futuro capitano del Palermo.