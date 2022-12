Palermo, Serie B rebus: classifica corta, grande equilibrio. Con un filotto Corini…

Il margine tra zona playoff e purgatorio playout è infinitesimale, prospettive ambiziose e rischi incombenti cadenzano il percorso di quasi tutte le squadre partecipanti al torneo. Emblematica la condizione attuale del Palermo di Corini: quattro sole lunghezze separano Brunori e compagni dalla zona playoff, di appena tre punti il margine di vantaggio dalla palude dei playout. L'andamento altalenante e la mancanza di continuità stanno segnando il percorso di quasi la totalità delle contendenti, i pareggi cristallizzano ulteriormente l'equilibrio generale. Bastano una serie di vittorie per spiccare il volo e cambiare totalmente senso e sapore al proprio campionato. Modena e Pisa costituiscono esempi lampanti in tal senso, il Palermo di Corini ha l'opportunità di fare lo stesso. Como e Spal rappresentano due ostacoli ostici ma non impossibili da superare per la compagine rosanero, che chiuderà il girone d'andata sfidando poi le big Cagliari e Brescia. La classifica corta rappresenta una ghiotta opportunità per ogni squadra ma al contempo una perenne fonte di rischio. L'effetto ascensore è dietro l'angolo: con un paio di vittorie si prende il largo ma bastano altrettanti stop per ritrovarsi impelagati nel fondo della classifica. Concentrazione e continuità costituiscono prerogative preponderanti per emergere o comunque restare in quota in un campionato in cui non puoi permetterti di sbagliare nulla.