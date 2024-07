Palermo, Serie B 2024-2025: tris trasferte di fuoco in avvio, prima al Barbera…

Sorteggio e compilazione del calendario di Serie B 2924-2925 a La Spezia con il Palermo di Dionisi atteso tra le protagoniste assolute del prossimo torneo cadetto. Club targato CFG che ha chiesto ed ottenuto dalla Lega B di giocare in trasferta le prime tre gare del campionato per ultimare i lavori di manutenzione, ripristino e riammodernamento allo stadio Renzo Barbera. Avvio ad alto coefficiente di difficoltà per Ranocchia e compagni che incontreranno lontano dalle mura amiche ed in sequenza il Brescia all'esordio, il Pisa nel turno successivo e la Cremonese alla terza giornata. Prima al Barbera contro il Cosenza.