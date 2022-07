Palermo, Serie B 2022-2023: i prezzi dei biglietti per le singole gare al Barbera

Ha preso il via oggi la tanto attesa campagna abbonamenti del nuovo Palermo FC, targato City Football Group (LEGGI QUI LE INFO). Dopo l'incubo del fallimento e i tre anni visuti tra il ginepraio della Serie D e la Serie C, i rosanero tornano a calcare i campi del calcio che conta, grazie alla promozione nel campionato cadetto maturata con la vittoria nella finale playoff contro il Padova. Come già annunciato dal presidente Dario Mirri, la sottoscrizione della tessera stagionale vedrà sconti per diverse categorie, come alcune fasce d'età o vecchi abbonati. Contestualmente, sono stati annunciati anche i prezzi dei singoli biglietti per le gare casalinghe del Palermo, mantenuti più o meno sulla falsa riga dei campionati precedenti in Serie B, con leggeri aumenti per settore. Unica eccezione la gestione dell'anello superiore della Tribuna Montepellegino (Gradinata), che nella stagione 2021/22 era rimasto chiuso per la quasi totalità dell'annata, escludendo i playoff.