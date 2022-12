Palermo, senti Sorrentino: “Corini è l’uomo giusto. Rosa era più forte in Serie C”

"Il Palermo è la mia squadra del cuore. Vederlo nella metà bassa della B mi fa male. Corini è un ottimo allenatore, che deve essere lasciato tranquillo.. Eugenio ha tutte le competenze e le qualità per portare il Palermo in alto. La piazza dargli deve dare fiducia. È la persona giusta per il Palermo. È l’anno zero, come per me per il Chieri. Oggi il Palermo sta costruendo. “Quando perse in Coppa Italia contro il Torino dissi in tv che la squadra era più forte l’anno scorso in C ,, non mi sono sbagliato. Ma la vittoria in trasferta contro il Benevento è un bel salto in avanti. È un momento di ripartenza. La mia avventura alla presidenza del Chieri? In cinque anni vorrei provare a portare la squadra tra i professionisti. Ho nel cuore Palermo e Torino, un domani mi piacerebbe incontrarle da avversario o, o magari avere un ruolo dirigenziale in una delle due società.