Palermo, senti Pomini: “Sta nascendo una bella squadra. Ritorno? Chiusura perfetta”

Le dichiarazioni dell'ex portiere di Sassuolo e Palermo tra le altre, Alberto Pomini sulla possibilità di tornare in rosanero

Parola ad Alberto Pomini. L'ex portiere di Spal , Venezia , Sassuolo e Palermo tra le altre - ai microfoni di "TMW" - ha aperto alla possibilità di tornare a vestire rosanero nell'attuale sessione estiva di calciomercato. L'estremo difensore veneto conosce già molto bene la piazza e non avrebbe la pretesa di essere il titolare. Di seguito, le sue parole:

«Palermo? Sta nascendo una bella squadra, che può puntare ai playoff. E magari qualcos’altro. Terminare la carriera a Sassuolo o a Palermo sarebbe la chiusura perfetta? A Sassuolo potrebbe esserci un dopo calcio, chissà. Anche se non se n’è parlato. Però Palermo si, tornare in rosanero per quello che mi ha lasciato la città e l’ambiente, sarebbe la chiusura perfetta».