Palermo, senti Lo Monaco: “Faurlin e Boselli? Con 2 lire fatto 1,8 milioni di ricavo”

L'ex AD del Palermo risponde a tono ad un messaggio ironico da parte di un tifoso

Mediagol ⚽️

Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Palermo e del Catania tra le altre, è stato intervistato da TMW Radio nel corso del format Maracanà, ed ha risposto anche ad un messaggio di un tifoso rosanero che, ironicamente, ricordava la movimentata finestra di calciomercato invernale gestita dal ds campano nella stagione 2012/2013 con il club di Viale del Fante. Tra i calciatori approdati in rosa in quella campagna, il messaggio ricorda in particolare Faurlin, Sperduti, Boselli, Formica, Nelson e Fabbrini, tutti elementi, prevalentemente acquistati con la formula del prestito, che non hanno lasciato il segno in un campionato culminato con la retrocessione delle "aquile" e che hanno lasciato il club a stagione conclusa. Queste le dichiarazioni di Lo Monaco:

"Con due lire ho chiuso la campagna acquisti con un milione ed ottocentomila di ricavi. Bisogna dire che Faurlin ha giocato per sette anni titolare da titolare come centrocampista centrale del Boca dopo che se ne è andato via da Palermo. Boselli, ancora oggi a quarantuno anni è capocannoniere in Messico. Evidentemente è fuori dalla grazia di Dio".

Dopo l'esperienza a Palermo, Alejandro Faurlin è tornato in Inghilterra dal club che ne possedeva il cartellino, ovvero il Queen Park Rangers. Le sue successive tappe sono state Getafe, Cruz Azul, Maiorca, Marbella ed Instituto di Cordoba, ritirandosi poi dal calcio giocato nel 2021. Mauro Boselli, invece, ha 37 anni ed ha giocato in Messico al Leòn ,dopo la parentesi in rosanero, dal 2013 al 2019. Successivamente, ha vestito le maglie si Corinthians, Cerro Porteno ed infine è tornato nella sua Argentina all'Estudiantes.