Palermo, senti l’ex Simplicio: “Baldini spettacolare, il grande colpo è lui”

"Zaniolo e il futuro? Non si capisce molto bene, è una situazione complicata. Però se so che un giocatore fa la differenza, come società farei il massimo per trattenerlo". Lo ha detto Fabio Simplicio, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex centrocampista fra le altre di Palermo e Roma, che ha vestito la maglia rosanero dal 2006 al 2010: dal futuro di Nicolò Zaniolo e di Paulo Dybala, alla recente acquisizione da parte del City Football Group dell'80% delle quote del club di viale del Fante. Ma non solo...