Palermo, senti l’ex Rigoni: “Al Barbera atmosfera strepitosa. Zamparini amava noi e la gente”

Il racconto dell'ex centrocampista di Palermo e Genoa tra le altre, ritiratosi pochi giorni fa dal calcio giocato

Parola a Luca Rigoni . L'ex mezzala del Palermo è stato protagonista negli ultimi giorni per il suo ritiro dal calcio giocato. Il classe '84 ha chiuso la sua carriera con la maglia del Vicenza , club dal quale si è congedato ad anno nuovo dopo sole 6 presenze collezionate in stagione. Un percorso professionale ricco di soddisfazioni e successi, di cui molti raggiunti con indosso proprio la maglia rosanero. Rigoni - intervistato ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com - ha raccontato i passi più importanti della sua carriera. Da Palermo a Verona, passando per Genova e Parma.

Ecco le sue dichiarazioni, legate anche alla scomparsa e al suo personale ricordo di Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo scomparso l'1 febbraio scorso: “Zamparini?Era un tipo vulcanico, ma ci voleva bene. Era appassionato alla sua squadra, ai suoi calciatori e alla sua gente. Ho avuto la fortuna di giocare in piazze storiche che amavano il calcio e lo vivevano in maniera appassionata. Il Menti, il Bentegodi, il Barbera, il Marassi e il Tardini, ho sempre ricevuto tanto. Chievo Verona è stata una tappa fondamentale per la mia carriera ma è stato a Palermo che ho vissuto il momento più alto della mia carriera. Il Renzo Barbera è un ambiente strepitoso, ti fa sentire importante. Una vera e propria consacrazione resa possibile soprattutto da Beppe Iachini. Devo ringraziarlo perché è un allenatore che mi ha sempre voluto e aiutato e lo considero il mio padre calcistico. o fatto quasi 500 partite da professionista, vent’anni di carriera. Ho fatto tanti sacrifici, i miei genitori uguale, mia moglie mi ha seguito per 14 anni. Ho raggiunto tutti i miei obiettivi e sono contento per quello che ho fatto".