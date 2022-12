Palermo, senti Lazaar: “Le mie porte sono sempre aperte. Sarò sempre tifoso rosanero”

Lazaar non dimentica la sua esperienza a Palermo, non escludendo un suo ritorno

Sul sorprendente Marocco ai Mondiali in Qatar - "Peccato, se avessi avuto una squadra di club nei mesi scorsi, a quest’ora sarei con i miei connazionali a lottare per il Mondiale. Seguire il Marocco da casa? È emozionante. Non riesco a trovare le parole giuste per spiegarvi quello che stiamo vivendo io e la mia famiglia. Ho sentito i ragazzi. Più che parole abbiamo scambiato lacrime ed emozioni".

Sull'ex compagno Paulo Dybala impegnato con la sua Argentina al Mondiale - "Certamente faccio il tifo anche per lui, lo faccio per tutti i miei ex compagni che osservo da lontano. Negli anni ognuno ha preso la propria strada, ma è normale. Provo simpatia verso la nazione dei mie ex compagni. Se nell’Argentina c’è Paulo, io simpatizzo anche per lui e per la sua squadra".