Palermo, senti Foschi: “Corini? E’ l’uomo giusto, ma servono altri acquisti…”

“Fu uno dei colpi del mio Palermo in Serie B - ha raccontato l'ex direttore sportivo del Palermo -. Quando ero a Torino, cambiai il tecnico, lui stava finendo la carriera e confesso che in un primo momento pensai a lui, perché era già allenatore da giocatore. Per me è la persona giusta per questo nuovo progetto del City. Tutto dipende da quello che vogliono fare, se il progetto è su più anni, mi sembra la persona perfetta. Ha esperienza, ha già vinto in B, conosce l’ambiente, è un ex capitano del Palermo e ha capacità tecniche notevoli”, le sue parole.