Palermo, senti Dionigi: “Conferma Corini? Il City Group ha fatto un grande gesto”

"Garcia ha fallito? Chiunque dopo uno Scudetto e dopo Spalletti avrebbe subito delle critiche. Ripetere il miracolo dell’anno scorso era difficile per chiunque. La sconfitta contro l’Empoli ha fatto traboccare il vaso. Mazzarri raramente ha giocato con il 4-3-3? La squadra è nata per giocare in quel modo lì. Ma Mazzarri è un allenatore esperto, non avrà problemi ad adattarsi ai calciatori", le sue parole.