Palermo, senti Ciccio Graziani: “Corini? Se la squadra non sposa mie idee mi dimetto”

"Se mi accorgo che le mie idee non vengono sposate dai miei giocatori e la squadra non gioca bene a quel punto alzo il braccio". Così Francesco - Ciccio - Graziani a proposito del momento vissuto dal Palermo e riferendosi a Eugenio Corini . Il tecnico, protagonista diversi anni fa con il reality show legato al Cervia Calcio , è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi proprio sull'ex Palermo e Chievo alla guida dei rosanero.

"Non mi dimetto perché le cose vanno male, i risultati possono cambiare da un giorno all'altro". Dichiarazioni chiare quelle di Graziani. Il Palermo vive un momento di alti e bassi, dopo la vittoria contro il Benevento i rosanero hanno pareggiato alla scorsa in casa contro il Como, non riuscendo quindi, per il momento, a discostarsi più di tanto dalla zona playout.