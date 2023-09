Palermo, senti Castori: “Coulibaly universale, come Segre. Serie B? Le favorite…”

"Coulibaly? È un centrocampista universale: ha grande capacità di tenere alto il livello della sua prestazione, è incredibile come riesca a giocare con ritmi alti e costanti". Lo ha detto Fabrizio Castori, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". Diversi i temi trattati dal tecnico fra le altre ex Trapani, Salernitana e Perugia: dalla scelta da parte del Palermo targato City Football Group di ingaggiare Mamadou Coulibaly, che oggi firmerà il contratto che lo legherà al club di viale del Fante, alle favorite per la promozione in Serie A. Ma non solo...