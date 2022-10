Palermo, senti Ballardini: “Rosa non competitiva. Serie B difficile, attenzione!”

Le dichiarazioni del tecnico Davide Ballardini sull'attualità in Serie A e Serie B

Profilo tecnico di assoluto livello, Davide Ballardini è tra gli allenatori attualmente liberi contrattualmente. Per il mister nativo di Ravenna, lungo percorso professionale dal background di notevole livello, che annovera nel suo curriculum esperienze importanti sulle panchine di Cagliari, Palermo, Lazio, e Genoa, tra le altre, con la parentesi "Grifone" che è senza dubbio la più ripercorsa professionalmente dal tecnico, durante la sua carriera da allenatore. Intervistati ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il coach ha analizzato l'attualità del campionato di Serie A e trattato alcune tematiche relative al torneo cadetto. Di seguito le dichiarazioni del tecnico di Ravenna.

SERIE A -"Delusione Inter in campionato? Faccio fatica a spiegare questo momento di mancanza di risultati. Hanno cambiato poco, la guida tecnica è quella dell’anno scorso. Le idee dell’anno scorso sono quelle di quest’anno. C’è un’involuzione ma non capisco il motivo. Non è cambiato nulla o quasi e c’è un Lukaku in più. L’Inter non sembra compatta. Juventus? Ha fatto più cambiamenti e preso calciatori di qualità. Tutti questi calciatori di qualità devono conoscersi. E bisogna allenarsi tanto per costruire una squadra affinché giochi bene insieme. Ci vogliono idee chiare e tanto allenamento. Sorpresa Udinese? L’ho vista contro il Verona, ha un impatto e una struttura fisica e un’idea consolidata negli anni. Pensano al campionato, mi sembrano nel pieno delle loro capacità. È una squadra con personalità, la società da anni lavora molto bene. C’è un prototipo del calciatore, sullo stile dell’Atalanta. Dove può arrivare? Certamente nelle prime sei-otto posizioni. Ha le qualità per competere fino alla fine".

SUL GENOA - "Rimpianti? Nessun rimpianto. Non so se il Genoa si sarebbe salvato. Siamo andati via che la squadra era quartultima. C’erano tante difficoltà anche per il cambio di proprietà. Volevo risolvere il contratto prima dell’inizio del campionato, non è stato possibile. Ma non ho nessun rimpianto”.

FUTURO - “Qualcuno mi ha cercato, in Italia ma anche all'estero. Ma per ora non se n’è fatto nulla. Se ricevessi una chiamata anche dalla Serie B. Essere presi in considerazione fa sempre piacere”.

SERIE B - "È un campionato bellissimo con squadre molto attrezzate. Tutti hanno piacere di ben figurare. È un campionato molto equilibrato in alto. Forse l’unica squadra un po’ diversa potrebbe essere il Genoa, mi sembra superiore alle altre”.

SUL PALERMO - “È un campionato talmente difficile che bisogna fare attenzione. Non mi sembra un organico così competitivo. A volte non meritava di perdere e altre di vincere. Ma certamente non è un Palermo attrezzato per le prime posizioni”.