Palermo, senti Andelkovic: “Soleri un predestinato, spero che porti la squadra in B”

Le dichiarazioni rilasciate da Sinisa Andelkovic, ex compagno di squadra di Edoardo Soleri: "Quando parlavo di Palermo gli brillavano gli occhi"

Due reti messe a segno in appena 58 minuti giocati da subentrato. Edoardo Soleri, ad oggi, è certamente uno degli uomini copertina del Palermo di Giacomo Filippi. Se i rosanero sono riusciti a conquistare un punto in occasione del primo derby stagionale contro l'Acr Messina è merito proprio dell'attaccante approdato in Sicilia nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito annuale con diritto di riscatto dal Padova. Una zampata decisiva per pareggiare i conti, con il calciatore scuola Roma che adesso punta ad una maglia da titolare.