Palermo, sempre lo stesso errore: i gol subiti dai rosa arrivano in fotocopia

Il Palermo di Silvio Baldini nelle ultime tre partite di Serie C ha palesato le proprie lacune difensive

"Due gol, quasi tre, tutti in fotocopia. In tre partite, il Palermo ha messo a nudo le proprie debolezze difensive sul lato mancino", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sulle carenze tecnico-tattiche di alcuni componenti dell'organico a disposizione di Silvio Baldini .

Il gol divorato da Plescia contro l'Avellino, la rete di Messina nel match casalingo contro la Fidelis Andria e la zampata di Romero sono tre azioni facilmente sovrapponibili. "Giron non va proprio su Coccia, che viene però preso in marcatura da Dall’Oglio praticamente quando sta per partire il cross in area, dove Marconi e Lancini vanno su Cuppone (altezza: 178 cm) e lasciano Romero (due metri esatti) al malcapitato Doda", si legge sul noto quotidiano. Un'azione simile era stata imbastita dal Potenza anche pochi istanti prima di trovare il gol del vantaggio con il capitano della squadra lucana a sventagliare al centro dove Romero anticipa Lancini e calcia fuori.