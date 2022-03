Palermo, sempre cambi con Baldini: solo Silipo e Fella mai titolari

Silvio Baldini ha schierato un Palermo sempre diverso, almeno da dieci partite a questa parte

"Sempre cambi con Baldini, mai titolari solo Silipo e Fella". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle scelte di Silvio Baldini . "Un Palermo sempre diverso, almeno da dieci partite a questa parte". Tolte le gare giocate al "Barbera" contro Monterosi e Messina , il tecnico toscano ha sempre cambiato formazione rispetto al turno precedente. "Nelle ultime gare, poi, il tecnico si è lasciato prendere la mano, cambiando mezza squadra nelle gare con Fidelis Andria e Potenza", si legge. E i risultati non hanno sorriso.

Gli unici due giocatori che non sono ancora scesi in campo dal primo minuto sono Silipo e Fella. Per il resto, gli altri ventuno elementi hanno giocato almeno una partita da titolari. Portieri inclusi. "Inevitabile, dunque, che ruotando 21 calciatori si assista spesso a cambiamenti di formazione. E chissà che nei prossimi turni non tocchi proprio a Silipo e Fella", prosegue il noto quotidiano. A Pagani, infatti, ci saranno ulteriori variazioni rispetto alla partita di Potenza. E la vera novità potrebbe essere rappresentata proprio da Silipo. Seguiranno aggiornamenti...