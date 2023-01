Palermo, Semplici: “In difficoltà per un motivo. Mercato? City Football Group…

Dopo la pausa natalizia la Serie B si approssima alla ripresa del campionato 2022-2023. Nel weekend il torneo cadetto ripartirà dunque con la ventesima giornata, la prima di ritorno. In vista del prossimo turno di campionato, il tecnico ex Pisa e Cagliari , tra le altre, Leonardo Semplici , ha dato una chiave di lettura sul campionato di Serie B , soffermandosi con particolare attenzione su alcune delle formazioni, che per motivi diametralmente opposti si sono rese protagoniste della prima parte di campionati. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nativo di Firenze, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

"Il Frosinone ha lavorato molto bene, è una società seria con un direttore sportivo che conosce molto bene il campionato. Proprio come la Reggina. Stanno facendo molto bene. Sessione invernale di calciomercato per permettere a Cagliari, Benevento e Palermo di svoltare? Il Cagliari con qualche operazione di mercato può rientrare in corsa, me lo auguro perché sono legato alla piazza. Il Benevento ha investito tanto e può tornare a competere. A Palermo c’è stato un cambio di allenatore a ridosso dell'avvio di campionato. È una squadra fatta con dei principi diversi rispetto al progetto tattico iniziale. Hanno avuto delle difficoltà ma con la nuova proprietà cercherà di allestire una squadra competitiva" - chiosa il tecnico ex SPAL.