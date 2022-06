Palermo, sei calciatori in scadenza nel 2023: da Luperini a De Rose e Massolo

Sono sei i calciatori legati al Palermo con un solo anno di contratto

"Sono sei i calciatori in scadenza nel 2023 e non sono pochi: De Rose, Luperini, Massolo, Dall'Oglio, Giron e Somma", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sugli elementi legati al club di viale del Fante con un contratto di un solo anno. I primi due sono entrati nel mirino di alcune squadre e non è escluso che per trattenerli a Palermo debba esser fatto uno sforzo economico e non solo. Su De Rose è piombato il Cesena, mentre il Perugia ha manifestato un interessamento per Luperini. "È normale che per loro c'è un motivo in più per capire le intenzioni del club rosanero, avendo anche altre opportunità, e appare scontato che chiederanno un allungamento e una adeguamento del contratto per restare", si legge.

Il procuratore di Massolo si è così espresso in merito alla questione: "Abbiamo un altro anno di contratto, siamo confermati e felici di rimanere a Palermo. Aspettiamo il closing societario per poi sederci al tavolo", facendo intendere che nell'agenda di Castagnini dovrà esserci spazio per un appuntamento con lo stesso entourage dell'estremo difensore. Anche Giron non ha fatto mistero delle sue aspettative in un'intervista recente rilasciata a un giornale francese. "Vorrei restare a Palermo, ma c'è la coda per venire. Ci sarà sicuramente il City Group in arrivo, ma non sappiamo ancora se sia ufficiale - ha detto a So Foot -. Sappiamo solo che ciò che verrà sarà positivo, quindi vorrei rinnovare".

Non è escluso che Dall'Oglio non voglia accontentarsi del rinnovo di un anno scattato in automatico dopo la promozione del Palermo in Serie B. Infine, Somma potrebbe non rientrare più nei piani della società e del tecnico.