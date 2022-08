Palermo, Segre: “Sono soddisfatto per il gol ma abbiamo voglia di riscattarci subito”

Segre ha realizzato il gol del 2-3 ma non è bastato al Palermo, sconfitto in casa

Esordio con gol per Jacopo Segre . L'ex centrocampista del Torino si è presentato allo stadio "Renzo Barbera" con una rete di testa che tuttavia non è bastata a recuperare lo svantaggio accumulato dal Palermo contro l'Ascoli. Questo il commento di Segre tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram:

"La mia prima volta in rosanero al Barbera. Una grande soddisfazione per il gol ma anche una voglia incredibile di rifarci il prima possibile! Grazie ai nostri tifosi per il sostegno e Forza Palermo!"