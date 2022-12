Palermo, Segre è il bomber a sorpresa. Ha già eguagliato il record personale di reti

Sono due le reti consecutive siglate da Jacopo Segre in campionato, entrambe decisive ai fini del risultato contro Cagliari e Brescia . In entrambi i casi si è trattato di un colpo di testa perentorio a trafiggere il portiere. "Quando il centrocampista scuola Torino entra in area sono guai e se con il Como invece di centrare il palo (sempre con un'incornata), avesse gonfiato la rete, staremmo parlando quasi del rendimento di un attaccante ", sottolinea il quotidiano.

L'esordio dell'ex Perugia è stato bagnato con una rete all'Ascoli alla terza giornata di campionato che, purtroppo per la formazione di Eugenio Corini, non è bastata per recuperare il vantaggio dei marchigiani vittoriosi al "Barbera" per 2-3. Conclusosi il girone d'andata, Segre ha già eguagliato il suo personale record a livello realizzativo a quota tre reti quando indossava le maglie di Chievo e Venezia. Il numero 8 rosanero ha anche agganciato Salvatore Elia diventando il vice-capocannoniere del Palermo a quota tre marcature. "Sulla carta Segre e i suoi compagni, nel girone di ritorno, potranno fornire ulteriori segnali di crescita, quelli che si sono visti ad intermittenza nella prima parte del campionato. L'ex granata si sta imponendo come uno dei trascinatori della squadra e di sicuro farà da traino agli altri elementi del centrocampo", conclude il quotidiano.