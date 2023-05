Palermo, Segre: “Città meravigliosa, tifosi unici. Torneremo più carichi che mai”

Ultima settimana di allenamenti a Palermo per la squadra di Eugenio Corini. Dopo la seduta di giovedì, i calciatori hanno lasciato il capoluogo siciliano, liberi di andare in vacanza prima di tornare in campo nel mese di luglio. Il Palermo, infatti, svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino Alto Adige a partire dal 9 luglio e fino al 4 agosto.