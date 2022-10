Palermo, segnali di ripresa: i rosanero di Corini ripartono e cercano continuità

Dopo ben tre sconfitte consecutive in cui la formazione di Eugenio Corini non era riuscita a realizzare nemmeno una rete, è arrivato un 3-3 contro i nerazzurri di D'Angelo con i siciliani avanti di due reti ma raggiunti nella ripresa dalla compagine toscana. Nell'attuale campionato di Serie B, il Palermo non aveva ancora segnato tre reti in una singola partita: l'ultimo tris siglato dai rosa risale alla sfida di Coppa Italia del 31 luglio contro la Reggiana in cui Matteo Brunori realizzò una tripletta. "Miglioramenti considerevoli, rispetto all'involuzione e l'abulia delle tre gare precedenti, che necessitano di un'immediata riconferma nella prossima sfida con il Cittadella al 'Barbera', altrimenti il rischio che diventi un fatto episodico come accaduto per la vittoria sul Genoa è alto", avverte il quotidiano.