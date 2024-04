Palermo: seduta tattica verso il Parma, Mignani giovedì in conferenza stampa

Prosegue la preparazione del Palermo alla sfida contro il Parma , in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per i rosanero. A Torretta - informa il club di viale del Fante - la squadra guidata da Michele Mignani ha svolto un’attivazione, un lavoro tattico ed una partita in una porzione ridotta del campo.

Intanto, giovedì 18 aprile, alle ore 10:55 circa, l'allenatore rosanero parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA. "L’ingresso al Centro Sportivo di Torretta sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione in possesso dell’accredito stagionale 2023-2024 per assistere alle conferenze stampa del Palermo FC", si legge in una nota diramata dalla stessa società.