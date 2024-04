Palermo: seduta tattica a Torretta in vista dello Spezia. Il report

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Michele Mignani verso la gara in programma mercoledì pomeriggio al “Picco”.

E’ proseguita oggi pomeriggio al Palermo CFA la preparazione dei rosanero in vista della prossima gara esterna contro lo Spezia, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Picco”. A Torretta - informa il club di viale del Fante - la squadra allenata da Michele Mignani ha svolto un’attivazione, un lavoro tattico a tutto campo e conclusioni in porta.