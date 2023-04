Palermo, seduta pomeridiana verso Venezia: Bettella-Graves parzialmente in gruppo

La sfida Venezia-Palermo è in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Penzo"

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Venezia, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Pier Luigi Penzo". I rosanero hanno svolto nella giornata di oggi una seduta pomeridiana al "Renzo Barbera". Attivazione e mobilità per la squadra di Eugenio Corini, seguite da un lavoro aerobico, possesso palla ed una partita a tema. Davide Bettella e Simon Graves - informa il club di viale del Fante - hanno lavorato parzialmente in gruppo.