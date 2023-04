Palermo, seduta pomeridiana in vista della sfida contro il Benevento: il report

Inizia la marcia di avvicinamento del Palermo alla sfida contro il Benevento, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Match nel quale la banda di Corini non potrà più sbagliare per tenere vivo il sogno playoff, ancora distanti ben tre lunghezza. Il punto totalizzato nelle ultime tre partite, contro Parma, Cosenza e Venezia delude comunque ambiente e tifoseria. Soprattutto per il livello di prestazione proposta in campo. Di seguito, ecco quanto rilasciato dal sito ufficiale del club di Viale del Fante, sull'allenamento odierno: