Palermo, seduta pomeridiana in vista del Bari: il report

Seduta pomeridiana oggi 22 dicembre al centro sportivo di Torretta per la squadra di Dionisi. I calciatori che hanno disputato la gara contro il Sassuolo hanno recuperato, mentre il resto del gruppo dopo un avviamento motorio e tecnico, ha effettuato small sided games 2 vs 2, partite 5 vs 5 in una porzione ridotta del campo e un lavoro metabolico. Domani, lunedì 23 dicembre, il tecnico rosanero parlerà in conferenza stampa, programmata per le 10:45 di mattina.